«Τρελός» τελικός διεξήχθη στην Αργεντινή για το Τροφέο Ντε Καμπεόνες της Αργεντινής ανάμεσα σε Μπόκα Τζούνιορς και Ρασίνγκ Κλαμπ (1-2)., με συνολικά δέκα αποβολές και τον ρέφερι να σφυρίζει πρόωρα τη λήξη του ματς αφού οι Σενέισες έμειναν με λιγότερους από έξι παίκτες.

Όλη η αργεντίνικη «τρέλα», το πάθος και η ένταση συμπυκνώθηκαν στον τελικό της Μπόκα Τζούνιορς με τη Ρασίνγκ Κλουμπ για το «Τροφέο Ντε Καμπεόνες», το Σούπερ Καπ Αργεντινής.

Η Ρασίνγκ του Φερνάντο Γκάγκο στέφθηκε Κυπελλούχος για δεύτερη φορά στα τέσσερα χρόνια του νεοσύστατου θεσμού, αλλά αυτό που θα μείνει χαραγμένο ανεξίτηλα στην ιστορία γύρω από το παιχνίδι είναι ο αριθμός των αποβολών που σημειώθηκαν, οι οποίες έπιασαν διψήφιο αριθμό!

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά συνολικά δέκα παίκτες αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα (οκτώ απευθείας). Οι επτά της Μπόκα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μείνει με πέντε παίκτες στο ματς, το οποίο και ολοκληρώθηκε τυπικά πριν από τη λήξη του καθώς βάσει κανονισμού η αναμέτρηση διακόπτεται αν μια ομάδα μείνει με λιγότερους από επτά παίκτες.

Το χρονικό της έντασης άρχισε στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, με το σκορ στο 1-1. Σε μια φάση που οι Σενέισες διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στις καθυστερήσεις, Βίγια και Καρμπονέρο ήρθαν στα χέρια και ο ρέφερι, Φακούντο Τέγιο έβγαλε από το τσεπάκι του για πρώτη φορά την κόκκινη στέλνοντας και τους δύο στα αποδυτήρια.

Από κει και πέρα, στην παράταση χάθηκε ο έλεγχος. Στο 100' η Μπόκα έμεινε με εννέα λόγω αποβολής του Βαρέλα με δεύτερη κίτρινη κάρτα και τελικά η Ρασίνγκ βρήκε το «χρυσό» γκολ τίτλου στο 118' με τον Αλκαράθ. Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του οποίου έβγαλαν εκτός εαυτού τους παίκτες της Μπόκα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύρραξη μεταξύ των παικτών. Απολογισμός;

Πέντε ακόμα αποβολές παικτών της Μπόκα (Αντβίνκουλα, Ζαμπράνο, Γκονζάλες, Φάμπρα, Μπενεντέτο), δύο της Ρασίνγκ (ο σκόρερ, Αλκαράθ, Καμπέγιος) και MVP του ματς ο... διαιτητής, Τέγιο, ο οποίος κάνει προθέρμανση για το Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς θα βρίσκεται στο τιμ των ρέφερι που θα σφυρίξουν στο Κατάρ.

