Οπαδός στο Ρόδεραμ - Νόριτς έδειξε την αγάπη του προς την ομάδα του, προσφέροντας το... φούτερ του ως πανάκι πριν την εκτέλεση πλαγίου.

Φοβερό σκηνικό στην Championship, στο Ρόδεραμ - Νόριτς. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Πανάκι για να την σκουπίσουν οι παίκτες δεν υπήρχε και ίσως ο πιο πρόθυμος οπαδός του κόσμου έβγαλε ατάραχος το φούτερ του και το έδωσε στον εκτελεστή του πλαγίου της ομάδας του. Εκείνος σαν να μη συνέβαινε τίποτα πράγματι στέγνωσε για τα καλά την μπάλα και του επέστρεψε το... αυτοσχέδιο πανάκι.

A Rotherham fan offers his jumper to dry the ball for a throw in 😭😭

