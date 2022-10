Ο Αρτούρο Βιδάλ προσέθεσε το Copa Libertadores στο πλούσιο παλμαρέ του, το γιόρτασε με την ψυχή του και άναψε πούρα στα αποδυτήρια.

O Αρτούρο Βιδάλ είναι ένας... συλλέκτης τροπαίων. Ο Χιλιανός μέσος έχει κερδίσει 25 τίτλους σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, με τελευταία προσθήκη το πρώτο του Copa Libertadores που σήκωσε με τη Φλαμένγκο στον τελικό με την Ατλέτικο Παραναένσε.

O 35χρονος μέσος είναι γνωστός για την εντός και εκτός γηπέδων... τρέλα του και ήταν στο επίκεντρο των πανηγυρισμών των Βραζιλιάνων. Ο Βιδάλ στα αποδυτήρια γιόρτασε τη νέα του κούπα με πούρα και οι συμπαίκτες του ακολούθησαν το παράδειγμα του.

Essa foi a comemoração dos jogadores do Flamengo no vestiário após o título da #Libertadores2022... Com direito a charuto e tudo! Campeão pode, né?! 😂😂 🏆🔥



Crédito: @kingarturo23 pic.twitter.com/KYft7GtxFw