Η Φλαμένγκο κατέκτησε το Κύπελλο Βραζιλίας και το Ρίο ντε Τζανέιρο πήρε φωτιά (vid)

Οι οπαδοί της Φλαμένγκο έβαψαν κόκκινο τον ουρανό στο Ρίο ντε Τζανέιρο πανηγυρίζοντας το Κύπελλο Βραζιλίας!

Η Φλαμένγκο κατέκτησε το Copa do Brasil, το βράδυ της Τετάρτης (19), στο «Μαρακανά» στο Ρίο ντε Τζανέιρο επικρατώντας της Κορίνθιας στα πέναλτι. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ισοπαλία χωρίς τέρματα στο Itaquera Stadium του Σάο Πάολο, στο δεύτερο παιχνίδι οι ομάδες κόλλησαν στο 1-1 και η Φλαμένγκο πήρε την κούπα επικρατώντας στη ρωσική ρουλέτα με 5-6.

Οι «Rubro-Negro» στέφθηκαν για τέταρτη φορά Κυπελλούχοι Βραζιλίας (1990, 2006, 2013 και τώρα 2022) και «έλυσαν» την κατάρα που τους ήθελες τέσσερις διαδοχικές φορές να φτάνουν στην πηγή αλλά να μην πίνουν νερό. Σε δέκα ημέρες μάλιστα θα έχουν την ευκαιρία να σηκώσουν μια ακόμα κούπα αφού παίζουν και στον τελικό του Libertadores εναντίον της Ατλέτικο Παραένσε.

Τόσο οι οπαδοί τους που βρέθηκαν στο γήπεδο, όσο και ολόκληρη η πόλη, πανηγύρισαν με την ψυχή τους την επιτυχία, με αμέτρητα βεγγαλικά να «βάφουν» κόκκινη τη νύχτα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Flamengo wins its 4th trophy of the Copa do Brasil 🇧🇷 Incredible atmosphere 😱 Party time 🏆 pic.twitter.com/kSQTVPp58F

The streets of Río de Janeiro after Flamengo won the copa do Brasil after penalty's against Corinthians last night 🇧🇷 pic.twitter.com/MvMBF8DmlB