O αρχηγός της Σιταντέλα, Σιμόνε Μπράνκα, πάτησε στο κεφάλι τον ποδοσφαιριστή της Σπαλ, Σαλβατόρε Εσποσίτο και αποβλήθηκε.

Εγκληματική ενέργεια από τον αρχηγό της Σιταντέλα! Ο Σιμόνε Μπράνκα στο 96ο λεπτό της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Σπαλ, με το ματς να φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0) πάτησε στο κεφάλι τον χαφ των αντιπάλων, Σαλβατόρε Εσποσίτο!

Στο ντεμπούτο του Ντανιέλ Ντε Ρόσι ο ποδοσφαιριστής της Σιταντέλα πλησίασε τον πεσμένο στο έδαφος Εσποσίτο και τον πάτησε στο κεφάλι κατά τον βηματισμό του, έχοντας όμως ξεκάθαρη πρόθεση. Φυσικά η κίνηση του έγινε αντιπληπτή, προκάλεσε μια μικρή ένταση και όπως είναι λογικό αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

