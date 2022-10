Απίστευτη Σάλτσμπουργκ: Ξεκινήσε με ενδεκάδα που είχε μέσο όρο ηλικίας τα 21 έτη

Η Σάλτσμπουργκ έσπασε το ρεκόρ του αυστριακού πρωταθλήματος σχετικά με τη νέοτερη ενδεκάδα που έχει ξεκινήσει σε αγώνα, αφού κόντρα στην Αούστρια Βιέννης, η ομάδα της είχε μ.ο. ηλικίας 21 ετών.

Η πρωταθλήτρια Αυστρίας τα εννιά τελευταία χρόνια έκανε μία εξωπραγματική επίδοση. Στο εκτός έδρας ματς της Κυριακής κόντρα στην Αούστρια Βιέννης κατέβασαν μία ενδεκάδα που έσπασε το ρεκόρ μέσου όρου ηλικίας στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Η ενδεκάδα της Σάλτσμπουργκ είχε μέσο όρο ηλικίας 21 ετών και 109 ημερών (!!). Οι δύο μεγαλύτεροι ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας, Φίλιπ Κον (24 ετών) και ο αριστερός μπακ της, Μαξιμίλιαν Βέμπερ (24 ετών). Οι μικρότεροι είναι οι Λούκας Γκουρνά-Ντουάτ, Μάουριτς Κιάεργκααρντ και Μπέντζαμιν Σέσκο, που είναι 19 ετών.

Οι υπόλοιποι παίκτες είναι οι Αμάρ Ντέντιτς (20 ετών), Ουμάρ Σολέ (22 ετών), Στραχίνια Πάβλοβιτς (21 ετών), Νίκολας Σέιβαλντ (21 ετών), Λούκα Σούτσιτς (20 ετών) και Τζούνιορ Αντάμου (21 ετών).

21y 109d – Aged 21 years and 109 days on average, FC Red Bull Salzburg are fielding the youngest ever starting XI in a match by any team in the history of the Austrian Bundesliga. Youth. #FAKRBS pic.twitter.com/NdbBvU800Z