The Last... Chance

Οι ευρωπαϊκές βραδιές είναι γεμάτες θέαμα και τα πιο ψαγμένα στοιχεία, που θα μπορούσες να φανταστείς είναι εδώ!

Η ώρα για την καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ματς με την Καραμπάγκ, ηττήθηκε και βρίσκεται ένα βήμα από τον αποκλεισμό στο Europa League. Μόνο με νίκη θα έχουν οι «ερυθρόλευκοι» ρεαλιστικές ελπίδες για κάτι καλύτερο από την 3η θέση.

Πάντως, δεν είναι μόνο ότι τρέχουν το χειρότερο αρνητικό σερί χωρίς νίκη στην ιστορία του, αλλά δεν έχουν κερδίσει και κανένα από τα 7 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους στην Ευρώπη, σερί που είναι το 2ο χειρότερο έπειτα από εκείνο των 16 αγώνων, που τελείωσε το 2004… Οι γηπεδούχοι, πάντως, έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 11 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια τους στη διοργάνωση και αφήνουν την ελπίδα ζωντανή... Στο 4.10 η νίκη για τον Ολυμπιακό, στο 1.90 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στο Μιλάνο και τώρα υποδέχεται την Ίντερ, με στόχο να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η παράδοση είναι με το μέρος των «μπλαουγκράνα», που δεν έχουν ηττηθεί ούτε μία φορά στο γήπεδό τους από τους «νερατζούρι», στις 5 φορές που τους υποδέχθηκαν για το Champions League. Δεν δέχθηκαν καν γκολ, μάλιστα, στις 4 από αυτές!

3 - @FCBarcelona have not scored any goal in their last three away games in UEFA Champions League #UCL (L3), their worst away run in the competition's history. Drought. pic.twitter.com/AW4DcNDYMS