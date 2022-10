O Αντόνιο Τσόλακ σκόραρε για τρίτη διαδοχική αγωνιστική με τη φανέλα της Ρέιντζερς και έφτασε τα δέκα γκολ σε εννέα αγωνιστικές του πρωταθλήματος και τα 13 σε όλες τις διοργανώσεις.

Ασταμάτητος ο Αντόνιο Τσόλακ. Ο Κροάτης σέντερ φορ πετάει «φωτιές» με τη φανέλα της Ρέιντζερς και έχει σκοράρει έξι γκολ τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, σκόραρε δυο φορές κόντρα σε Νταντί, Χαρτς και το Σάββατο (8/10) «πλήγωσε» δυο φορές τη Σεντ Μίρεν στη νίκη της ομάδα του με 4-0.

Ο 29χρονος στράικερ στο 4' πήρε το ριμπάουντ μετά από σουτ του Μπάρισιτς που σταμάτησε στο δοκάρι και άνοιξε το σκορ. Στο 73' μετά από ασίστ του Σάκαλα πάτησε περιοχή, «άδειασε» τον Γκάλαχερ και εκτέλεσε με το εξωτερικό για το 3-0. Ο Τσόλακ έφτασε τα δέκα γκολ σε εννέα αγωνιστικές και είναι ο πρώτος σκόρερ της Premiership, ενώ συνολικά έχει 13 σε 16 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

