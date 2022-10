Στον αστερισμό του... Μίτσελ!

Οι ευρωπαϊκές βραδιές επιστρέφουν και μαζί τα κορυφαία στοιχεία, τα πιο ψαγμένα στατιστικά, που θα μπορούσες να φανταστείς. Όλα είναι εδώ!

Η καλύτερη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο, επιστρέφει.

Τα αρνητικά ρεκόρ του Ολυμπιακού

Με τον χειρότερο τρόπο έχει ξεκινήσει τον όμιλο στο Europa League ο Ολυμπιακός και με αντίπαλο την Καραμπάγκ θα προσπαθήσει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» διανύουν τη χειρότερη ευρωπαϊκή περίοδο στην ιστορία τους με 11 παιχνίδια χωρίς νίκη (5 ισοπαλίες, 6 ήττες), ενώ έχουν χάσει και τα 5 τελευταία τους ματς στη διοργάνωση (εξαιρουμένων των προκριματικών).

Ο Μίτσελ έχει πολλή δουλειά μπροστά του, καθώς οι παίκτες του έχουν κάνει μόλις 10 τελικές προσπάθειες στα 2 πρώτα παιχνίδια, επίδοση που είναι καλύτερη μόνο από εκείνη της Ελσίνκι (8) ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της φετινής διοργάνωσης… Η επίδοση των 0.65 xG (αναμενόμενα γκολ με βάση την ποιότητα των ευκαιριών), μάλιστα, βρίσκεται στον… πάτο των επιδόσεων. Θα βάλει τέλος στα αρνητικά σερί ο Ολυμπιακός κόντρα στην επικίνδυνη Καραμπάγκ, που την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε με 3-0 τη Ναντ; Οι Αζέροι έχουν να πετύχουν συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση από το 2016…

Ίντερ ή Μπαρτσελόνα;

Μεγάλο ματς στο Μιλάνο, όπου η Ίντερ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, με τους «νερατζούρι» να έχουν κερδίσει μόλις 2 από τα 14 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, χάνοντας τα 8 από αυτά. Η τελευταία τους νίκη είχε έρθει τον Απρίλιο του 2010, ενώ η αμέσως προηγούμενη το 1970! Πάντως, οι γηπεδούχοι μπορούν να ποντάρουν στις κακές επιδόσεις των «μπλαουγκράνα» τελευταία στο Champions League.

Most saves so far in 2022/23 #UCL pic.twitter.com/F5tsKYC7Ox — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2022

Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, έχει χάσει στις 3 από τις 4 τελευταίες της εξόδους στη διοργάνωση για τη φάση των ομίλων, ενώ ο Τσάβι έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής, που χάνει και τα 2 πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια του στον πάγκο των Καταλανών (μετά τον Φαν Χάαλ το 1997). Και η Ίντερ, πάντως, είναι πολύ κοντά σε αρνητικό ρεκόρ, καθώς μόλις 1 φορά στην ιστορία της έχασε 3 συνεχόμενα παιχνίδια στη διοργάνωση στο Giuseppe Meazza, το 2011 (τώρα, προέρχεται από τις ήττες από Λίβερπουλ και Μπάγερν με το ίδιο σκορ: 0-2). Ποια από τις δύο θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και θα πάρει σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση;

Αχ, αυτή η Γιουβέντους

Η Γιουβέντους πέτυχε, επιτέλους, την πρώτη της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις από τον περασμένο Αύγουστο (3-0 την Μπολόνια) και υποδέχεται τη Μακάμπι Χάιφα, με στόχο να αποφύγει ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ. Οι «μπιανκονέρι» προέρχονται από 3 ήττες στο Champions League και ποτέ στην ιστορία τους αυτό το σερί δεν έφτασε στις 4. Το ίδιο ισχύει και για τα 3 πρώτα παιχνίδια στον όμιλο. Υπάρχει, φυσικά, και το σενάριο η Γιουβέντους να μην χάσει, αλλά και να μην ηττηθεί, κάτι που σημαίνει ότι θα ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ από το 2013, όταν δεν κέρδισε σε καμία από τις 3 πρώτες αγωνιστικές στον όμιλο. Ήρθε η ώρα για την πρώτη της νίκη;

1 - Juventus have lost each of their first two group stage games of a UEFA Champions League campaign for their first time ever. Fall.#JuveBenfica pic.twitter.com/Og1MbcLMBy — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 14, 2022

Η Λίβερπουλ και ο Τσιμίκας

Η Λίβερπουλ δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη σεζόν, όμως το Champions League ίσως αποδειχθεί ιδανική διέξοδος για τον Κλοπ και τους παίκτες του. Οι «κόκκινοι» έχουν κερδίσει τα 13 από τα 15 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στους ομίλους (έχασαν μόλις 1 φορά από την Αταλάντα το 2020), σκοράροντας 36 γκολ σε αυτό το σερί. Απέναντί τους, τώρα, θα βρουν τη Ρέιντζερς, που δεν έχει σκοράρει ακόμα φέτος και ποτέ στην ιστορία της δεν κόλλησε στο μηδέν και στις 3 πρώτες αγωνιστικές.

Kostas Tsimikas created more chances than any other player against Ajax (5).



And he provided the assist for Joel Matip's late winner. #UCL pic.twitter.com/XweNiOL602 — Squawka (@Squawka) September 13, 2022

Σε αυτή την αναμέτρηση μπορεί να γράψει ιστορία και ο Κώστας Τσιμίκας. Ο Έλληνας αμυντικός έχει μοιράσει 3 ασίστ στις 2 τελευταίες του στο Anfield για το Champions League (2 με την Μπενφίκα, 1 με τον Άγιαξ). Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ, που έδωσε ασίστ για 3 σερί ματς στη διοργάνωση είναι ο Αλεξάντερ-Άρνολντ (2019)!

Σερί και ρεκόρ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει χάσει κανένα από τα 21 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, ένα σερί που ξεκίνησε το 2018. Έχει σκοράρει, μάλιστα, και στα 34 ματς μπροστά στο κοινό της. Τώρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί με… άγριες διαθέσεις την Κοπεγχάγη.

Haaland has scored 132 goals in his last 127 club games #UCL pic.twitter.com/7Z5clG1tw9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 2, 2022

Και τα 6 τελευταία της παιχνίδια σε όμιλο έχει κερδίσει η Ρεάλ, με συνολικό σκορ 17-1 σε αυτό το σερί. Είναι η κορυφαία της επίδοση από το 2015, όταν σταμάτησε στις 10 νίκες. Θα κάνει ακόμα ένα βήμα, για να το πλησιάσει, κόντρα στη Σαχτάρ;

Ποτέ στην ιστορία της η Νάπολι δεν κέρδισε και τα 3 πρώτα της παιχνίδια σε όμιλο του Champions League. Θα έχει την ευκαιρία να το κάνει στη δύσκολη έξοδο στην έδρα του Άγιαξ, που έχει κερδίσει και τα 4 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς στους ομίλους, σκοράροντας από 4 φορές στις 3 τελευταίες περιπτώσεις! Ποτέ στην ιστορία του ο «Αίαντας» δεν έχει πετύχει 5 διαδοχικές νίκες. Ποια από τις δύο θα κάνει νέο ρεκόρ;

Από τις 7 επισκέψεις της σε βελγικό έδαφος στο παρελθόν, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει κερδίσει ούτε μία φορά! Τώρα, θα αντιμετωπίσει την εντυπωσιακή Μπριζ, που ψάχνει συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο Champions League για πρώτη φορά μετά το 1990, ενώ ποτέ στην ιστορία της δεν έχει κερδίσει και τα 3 πρώτα ματς στον όμιλο… Ποιο ρεκόρ θα σπάσει;

Η Σεβίλλη κινδυνεύει να χάσει διαδοχικά εντός έδρας παιχνίδια στους ομίλους του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, κόντρα στην Ντόρτμουντ. Υπάρχει, μάλιστα, και δεύτερο αρνητικό σερί, που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν οι γηπεδούχοι, καθώς δεν έχουν σκοράρει σε κανένα από τα 3 τελευταία τους ματς στην Ευρώπη, ένα σερί που ποτέ δεν έφτασε στα 4…

Η Μπάγερν ψάχνει την 3η νίκη στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του ομίλου, κάτι που έχει κάνει και στις 3 προηγούμενες σεζόν. Μαζί με τη φετινή χρονιά, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 11 παιχνίδια, με συνολικά τέρματα 41-7! Η τελευταία φορά που ηττήθηκε στο Μόναχο σε αναμέτρηση για τους ομίλους ήταν το 2013 (2-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι). Έκτοτε, έχει πάρει τους 73 από τους 75 διαθέσιμους βαθμούς! Επόμενος αντίπαλος για τους Βαυαρούς η Πλζεν, η οποία έχει ήδη δεχθεί 7 γκολ και έχει κρατήσει το μηδέν μόλις 1 φορά στα 20 ματς, που έχει δώσει για το Champions League...

Η Αγγλία δεν έχει αποδειχθεί και τόσο φιλόξενη για τη Μίλαν, που έχει κερδίσει μόλις 1 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια εκεί (1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2005). Επόμενος αντίπαλος για τους «ροσονέρι» η Τσέλσι στο Λονδίνο…

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Παρί στα 11 προηγούμενα παιχνίδια της στους ομίλους του Champions League (από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2021). Θα διευρύνει το εντυπωσιακό σερί στην έδρα της Μπενφίκα;

Ο Χάρι Κέιν έχει σκοράρει και στα 4 ματς που έδωσε κόντρα σε γερμανικές ομάδες στο Champions League με τη φανέλα της Τότεναμ. Έχει πετύχει συνολικά 5 γκολ επί των Ντόρτμουντ και Μπάγερν. Θα συνεχίσει την παράδοση και με αντίπαλο την Άιντραχτ;

Στα 15 παιχνίδια που έχει δώσει εντός έδρας για το Champions League η Λειψία, έχει καταφέρει να κρατήσει το μηδέν μόλις 2 φορές (με Τότεναμ και Μπασάσκεχιρ). Οι «Ταύροι» δέχονται τουλάχιστον 2 γκολ μπροστά στο κοινό τους από τη 2η αγωνιστική το 2020 και έπειτα. Θα το εκμεταλλευτεί η Σέλτικ;

Η Μαρσέιγ έχει υποστεί 16 ήττες στα 17 τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση, χωρίς να βρει δίχτυα, μάλιστα, στα 11 από αυτά. Ψάχνει ακόμα το πρώτο της γκολ φέτος και υποδέχεται τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Θα βάλει τέλος στα αρνητικά σερί;

Η μοναδική γερμανική ομάδα που έχασε και τα 2 πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League ήταν η Σάλκε (το 2001). Η Άιντραχτ κινδυνεύει να γίνει η 2η σε αυτή τη… μικρή λίστα, αν ηττηθεί από την Τότεναμ (έχασε από τη Σπόρτινγκ στην πρεμιέρα).

Chelsea

Tottenham

West Ham



Oršić loves playing against London teams @gnkdinamo || #UCL pic.twitter.com/qSW6tGUO1I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022

Η τελευταία εκτός έδρας νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Champions League σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 1998 (1-0 τον Άγιαξ). Από τότε, η κροατική ομάδα έχει αγωνιστεί 19 φορές μακριά από το γήπεδό της και δεν έχει κερδίσει ούτε 1 φορά, γνωρίζοντας την ήττα σε 16 περιπτώσεις… Επόμενο ταξίδι της στο Σάλτσμπουργκ, όπου οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 5 τελευταία τους ματς στη διοργάνωση. Αν δεν ηττηθούν και τώρα, θα κάνουν νέο αυστριακής ομάδας, σπάζοντας εκείνο της Στουρμ Γκρατς από το 2000.

Μαζί με τα προκριματικά, η Ρόμα δεν έχει χάσει κανένα από τα 20 προηγούμενα παιχνίδια της στην Ευρώπη, κερδίζοντας τα 14 από αυτά. Θα επιβληθεί και της Μπέτις, για να κάνει ακόμη ένα βήμα για το απόλυτο ρεκόρ της Γιουβέντους (27 ματς το 2018) ανάμεσα στις ιταλικές ομάδες;

Η Ντιναμό Κιέβου έχει χάσει και τα 4 πιο πρόσφατα παιχνίδια της στο Europa League. Φέτος, μετράει ήδη 2 ήττες στις πρώτες αγωνιστικές και ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης δεν έχασε και τα 3 πρώτα ματς. Θα αποφύγει το αρνητικό ρεκόρ κόντρα στη Ρεν;

Κανένα από τα 11 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της δεν κέρδισε η Φέγενορντ στο Europa League, σε ένα σερί που κόλλησε 7 φορές στο μηδέν. Η τελευταία της νίκη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 επί της Σταντάρ Λιέγης, ενώ τώρα δοκιμάζεται στην έδρα της Μίντιλαντ.

