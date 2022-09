Οπαδοί της Αμέντσπορ πανηγύρισαν με σημαίες του Κουρδιστάν και συνθήματα τη νίκη τους επί της Μπούρσασπορ και επτά νεαροί συνελήφθησαν από την αστυνομία της Τουρκίας.

Η Αμέντσπορ είναι η τοπική ομάδα του Ντιγιαρμπακίρ, της μεγαλύτερης πόλης του τουρκικού Κουρδιστάν και αγωνίζεται στη Γ' κατηγορία του ποδοσφαίρου της Τουρκίας. Την Κυριακή η «Αμέντ» νίκησε με 2-0, εντός έδρας της Μπούρσασπορ και οι οπαδοί πανηγύρισαν με συνθήματα υπέρ του Κουρδιστάν και με σημαίες, προκαλώντας αντιδράσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.

#BREAKING Turkish authorities have started taking legal action against the supporters of #Amedspor after they celebrated its victory against a Turkish football club by raising Kurdistan flag. pic.twitter.com/DpsKNXmOf0

Η αστυνομία της Τουρκίας προχώρησε σε συλλήψεις μετά από σχετική εντολή και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ προσήχθησαν τουλάχιστον επτά νεαροί που σήκωσαν τη σημαία του Κουρδιστάν στις εξέδρες του γηπέδου της ομάδας τους.

Seven Kurdish youth were arrested by the Turkish police in Diyarbakir (Amed) for raising the Kurdistan flag and shouting “long live Kurdistan” during a football match between Amedspor and Bursaspor.pic.twitter.com/d1G2JBExgF