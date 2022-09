Η προ εξαετίας πρωταθλήτρια Ρουμανίας Άστρα Γκιουργκίου ηττήθηκε με 19-0 από την Άρσεναλ Τουνάρι για αγώνα για την τρίτη κατηγορία της χώρας.

Η Άστρα Γκιουργκίου γνώρισε ακόμα μία εξευτελιστική ήττα την φετιή σεζόν, αυτή τη φορά από την Άρσεναλ Τουνάρι η οποία έβαλε 19 γκολ, χωρίς να δεχτεί ούτε ένα, στην άλλοτε πρωταθλήτρια Ρουμανίας (κατέκτησε τον τίτλο το 2016) σε αγώνα για την 5η αγωνιστική του τέταρτου ομίλου της τρίτης κατηγορία της Ρουμανίας.

Former champions Astra, now in the third tier, lost 19-0 to Arsenal Tunari on Saturday. pic.twitter.com/icVkUPt2pq