Ένα νέο βραβείο θα απονέμεται στο πλαίσιο της Χρυσής Μπάλας. Πρόκειται για το «Socrates Award» που τιμά τον θρυλικό Βραζιλιάνο και επιβραβεύει τις πράξεις αλλελεγγύης.

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2022, που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Οκτωβρίου, θα απονείμει ένα νέο βραβείο που προορίζεται για ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν σε κοινωνικά και φιλανθρωπικά έργα. Το βραβείο θα ονομάζεται «Βραβείο Σόκρατες» ως φόρο τιμής σε αυτή την τεράστια μορφή του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και την ανακοίνωση έκαναν οι διοργανωτές την Τετάρτη (21/09).

«Το βραβείο Socrates θα εντοπίζει τις καλύτερες δράσεις αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται από αφοσιωμένους πρωταθλητές», αναφέρει το δελτίο τύπου του περιοδικού France Football, το οποίο απονέμει τη Χρυσή Μπάλα.

Έτσι, οι πρωτοβουλίες υπέρ της κοινωνικής ένταξης, της περιβαλλοντικής ανάπτυξης ή της βοήθειας σε πληθυσμούς σε μεγάλη επισφάλεια ή θύματα πολεμικών ή άλλων συγκρούσεων κι αδικιών θα ανταμείβονται, όπως, για παράδειγμα, η κινητοποίηση το 2020 του Άγγλου επιθετικού Μάρκους Ράσφορντ υπέρ των μη προνομιούχων βρετανικών οικογενειών.

Το όνομα του Σόκρατες, ενός ιδιοφυούς ποδοσφαιριστή με σπουδαία κοινωνικοπολιτική δράση που πέθανε το 2011, επελέγη από το France Football λόγω της δέσμευσης του Βραζιλιάνου διεθνούς μέσου στη διάσημη και ρομαντική «Κορινθιακή Δημοκρατία» (Democratia Corinthiana). Εν μέσω της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1980, η ομάδα της Κορίνθιανς είχε κάνει την τολμηρή επιλογή να υποβάλει όλες τις αποφάσεις του συλλόγου σε ψηφοφορία.

Αυτό το νέο βραβείο θα απονεμηθεί από μια κριτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου αδερφού του Socrates, εκπροσώπων του France Football και ηγετών του οργανισμού Peace and Sport, που εδρεύει στο Μονακό, ο οποίος επιβλέπει έργα ανάπτυξης και ειρήνης μέσω του αθλητισμού.

«Ο Σωκράτης ανέκαθεν πίστευε στην κινητοποιητική και μεταμορφωτική δύναμη του αθλητισμού για να κάνει την κοινωνία πιο ίση. Το έδειξε ως παίκτης μέσα από τον αγώνα του για τον εκδημοκρατισμό της Βραζιλίας κατά τη διάρκεια της επαναστατικής εμπειρίας της Κορινθιακής δημοκρατίας», θυμάται ο Ράι, σύμφωνα με το δελτίο τύπου. «Έντεκα χρόνια μετά τον θάνατό του, παραμένει το σύμβολο του πρωταθλητή που δεσμεύεται για έναν πιο δίκαιο κόσμο».

