Η DC United του Ταξιάρχη Φούντα ηττήθηκε μέσα στην έδρα της από την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον Ταξιάρχη Φούντα να βρίσκει και πάλι τον δρόμο προς τα δίκτυα.

Μετά από δέκα αγώνες (έξι που δεν σκόραρε και τέσσερις που ήταν εκτός) ο Ταξιάρχης Φούντας κατόρθωσε να επιστρέψει στο σκοράρισμα, αφού σημείωσε το γκολ της DC United για το 2-2 στο παιχνίδι κόντρα στην Ίντερ Μαϊάμι που έγινε σήμερα τα ξημερώματα.

Στο 58ο έγινε ένα γέμισμα από φάουλ για την DC United, η μπάλα απομακρύνθηκε από την περιοχή της Ίντερ και πήγε πάνω στον Φούντα που βρισκόταν λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Μαϊάμι και έπιασε ένα υπέροχο σουτ στην κίνηση νικώντας τον Κάλεντερ για την ισοφάριση σε 2-2.

Για την ιστορία τελικά η DC United έχασε με 3-2 χάρη σε γκολ του Γκονζάλο Ιγκουαΐν στο 90+4' και παρέμεινε έτσι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Taxi Fountas catches it clean and we are level! pic.twitter.com/be6yvBLGFl