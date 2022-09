Απίστευτο κι όμως αληθινό, μάγοι ψεκάζουν με αίμα ποδοσφαιριστές στην Αφρική! (vid)

Ένα άκρως σοκαριστικό και ανατριχιαστικό βίντεο ανάρτησε στα social media η Κβάρα Γιουνάιτεντ, όπου δυο τύποι καλυμμένοι με τουρμπάνι ψεκάζουν με αίμα τους ποδοσφαιριστές της!

Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει ακρότητες και ακρότητες, αλλά που συνέβη λίγο πριν από την αναμέτρηση της Ντουάνες με την Κβάρα Γιουνάιτεντ για το Confederations Cup της Αφρικής ξεπερνάει κάθε προηγούμενο!

Εξοπλισμένοι με οπτικοακουστικό υλικό, οι φιλοξενούμενοι καταγγέλλουν δυο «μάγους» που περίμεναν την αποστολή της ομάδας για να ψεκάσουν με αίμα τους ποδοσφαιριστές της λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τη στιγμή που οι παίκτες της Κβάρα Γιουνάιτεντ κατέβαιναν από το πούλμαν, δυο τύποι που κάλυπταν το πρόσωπό τους με τουρμπάνι άρχισαν να τους ραντίζουν με αίμα προς έκπληξη των ανθρώπων του συλλόγου.

Ο ένας εκ των δυο μάλιστα είχε από το λουρί και μια κατσίκα, σαν ένδειξη για την... προέλευση του αίματος. Η Κβάρα Γιουνάιτεντ κατόπιν ανέβασε στα social media το σοκαριστικό σκηνικό, ενώ απόρησε δικαίως για την απουσία αστυνομικών δυνάμεων από την περιοχή.

#CAFCC HAPPENING NOW AT NIGER!

AS Douanes hired herbalists poured blood on @KwaraUnitedFC players as they are about entering the field. The 2 herbalists, 1 with keg of blood & the other with goat performed the act when the players are coming down from the bus. NO single policeman pic.twitter.com/jMt8FiEBrz