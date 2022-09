Αρνητικοί πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση της Ρέιντζερς έγιναν οι οπαδοί της Νταντί Γιουνάιτεντ, όταν έσπασαν το ενός λεπτού σιγή για τη Βασίλισσα Ελισάβετ τραγουδώντας εμετικά συνθήματα.

Μηδενικό σεβασμό στη μνήμη της Βασίλισσας Ελισάβετ επέδειξαν οι οπαδοί της Νταντί Γιουνάιτεντ, οι οποίοι προέβησαν σε εμετικό σύνθημα λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Ρέιντζερς.

Τη στιγμή που σχεδόν σύσσωμο το στάδιο τηρούσε το ενός λεπτού σιγή για να αποτίσει φόρο τιμής στην Ελισάβετ, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί διατάραξαν το κλίμα αρχίζοντας να τραγουδούν πως «Η Λίζι είναι στο φέρετρο»!

Ένα σύνθημα που προκάλεσε αντιδράσεις από το υπόλοιπο γήπεδο που τους απομόνωσε και ξέσπασε σε έντονες αποδοκιμασίες, ενώ στη συνέχεια οι οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να τραγουδούν ενωμένοι τον εθνικό ύμνο.

Για την ιστορία η Ρέιντζερς τελικά επικράτησε με 2-1 της Νταντί Γιουνάιτεντ χάρη σε δυο γκολ του Αντόνιο Τσόλακ και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά τη βαριά ήττα με 3-0 στο Champions League κόντρα στη Νάπολι.

🚨#Dundee United fans chant “Lizzys in a box” during a minutes silence for #QueenElizabeth before there game against #Rangers. pic.twitter.com/6MHxkofXBw