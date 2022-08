Η Σλάβια Σόφιας θα είναι η πρώτη αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο του UEFA Youth League.

Η κληρωτίδα έφερε στον δρόμο των «πρασίνων» την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, Σλάβια Σόφιας, το εμπόδιο της οποίας θα πρέπει να ξεπεράσει το «τριφύλλι» για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Εκεί, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) - Τρέντσιν (Σλοβακία).

Τα παιχνίδια του πρώτου γύρου θα γίνουν στις 14 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου ενώ εκείνα του δεύτερου θα λάβουν χώρα στις 26 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου. Οι νικητές των δύο γύρων θα προκριθούν στην φάση των «16» του UEFA Youth League μαζί με τους νικητές των ομίλων του Champions League Κ19.

Our #U19 team will face Slavia Sofia 🇧🇬 in the 1st round of @UEFAYouthLeague. If we qualify, next opponent will be the winner of Zalgiris Vilnius - Trencin.#Panathinaikos #PanathinaikosAcademy #UYL pic.twitter.com/MJhRfUlErv