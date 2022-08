Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε την συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για την μεταγραφή του Αντρέας Κορνέλιους.

Η ομάδα των Κάρλος Ζέκα και Μάριου Οικονόμου χρειάστηκε να υπερβάλλει εαυτώ, σπάζοντας το μεταγραφικό της ρεκόρ για να φέρει στην ομάδα τον 29χρονο Δανό επιθετικό. Η Κοπεγχάγη πλήρωσε 6 εκατ. ευρώ στην Τραμπζονσπόρ για την απόκτησή του, ξεπερνώντας την αγορά του Πέπε Μπιέλ, που κλείνει στον Ολυμπιακό, για τον οποίο είχε δώσει 5 εκατ. ευρώ στην Ρεάλ Σαραγόσα.

Ο Αντρέας Κορνέλιους είχε πάει στην τουρκική ομάδα την περασμένη σεζόν από την Πάρμα αντί 5,12 εκατ. ευρώ και ήταν συνέβαλε σημαντική στην προπάθεια της ομάδας των Σιώπη και Μπακασέτα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος σκοράροντας 15 τέρματα και δίνοντας πέντε ασίστ σε 37 αγώνες.

F.C. Copenhagen have agreed to sign Andreas Cornelius from Trabzonspor. He is now traveling to Copenhagen to undergo a medical check-up and negotiate his personal terms. #fcklive https://t.co/aWKO2iwFzt