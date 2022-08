Μετά το ντέρμπι της Στοκχόλμης ανάμεσα στην ΑΙΚ Στοκχόλμης και τη Χάμαρμπι (2-2) ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δυο ομάδων στις εξέδρες της «Friends Arena».

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Στοκχόλμης ανάμεσα στην ΑΙΚ και τη Χάμαρμπι (2-2) στη «Friends Arena», με το ματς να στιγματίζεται από πολύ σοβαρά επεισόδια. Μετά τον αγώνα οι οπαδοί των δυο ομάδων συγκρούστηκαν στις εξέδρες, ενώ υπήρξε και «ανταλλαγή» καπνογόνων και καθισμάτων. Η Χάμαρμπι έμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογία με τέσσερις βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Χάκεν (44-40), ενώ η ΑΙΚ είναι τέταρτη με 36 βαθμούς.

Sweden.28.08.2022

Fight on the stands after derby match between AIK (left) vs. Hammarby (right) pic.twitter.com/qQUQUP2cLh