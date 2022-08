Αν και δεν το χάρηκε με θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, ο Πάμπλο Πέρες της Νιούελς Ολντ Μπόις πέτυχε ένα από τα καλύτερα γκολ της σεζόν με το μονοκόματο βολέ που επιχείρησε στο ματς με την Γοδόι Κρουζ.

Ο Πέρες είχε πάρει θέση στα όρια της περιοχής, στο ημικύκλιο των ορίων που μπορεί να κινηθεί ο αντίπαλος πορτιέρε.

Περίμενε το γέμισμα από τον Γιάκομπ από δεξιά και δεν το σκέφτηκε καν, ούτε περίμενε να κάνει μια πρώτη επαφή με τη μπάλα για να τη φέρει ακριβώς εκεί που ήθελε. Όπως του ήρθε, έκανε το μονοκόματο δεξί βολέ οριζοντιώνοντας όλο το σώμα του και έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Ροντρίγκες για να ισοφαρίσει προσωρινά για την Νιούελς Ολντ Μπόις σε 1-1.

Η Γοδόι θα κατάφερνε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 74ο λεπτό με τον Ραμίρες για να πάρει εν τέλει τη νίκη (2-1).

