Η δεύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου της Ιταλίας απαιτεί από τους συλλόγους να μην μεταδίδουν στα social media υλικό από τα παιχνίδια πριν παρέλθουν οχτώ μέρες -λόγω της συμφωνίας των μεταδόσεων- κι η Βενέτσια εφηύρε έναν πανέξυπνο τρόπο για να ειρωνευτεί την απαγόρευση!

Οι συμφωνίες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ορίζουν εν πολλοίς το σύγχρονο ποδόσφαιρο και φυσικά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, κι από κατηγορία σε κατηγορία. Για παράδειγμα στη Serie B της Ιταλίας, δεν επιτρέπεται οι σύλλογοι να δημοσιεύουν στα επίσημα προφίλ της ομάδας στα social media υλικό από τα παιχνίδια τους, αν δεν περάσουν οκτώ μέρες!

Αυτό οφείλεται σε μια συμφωνία που υπέγραψε η Lega Serie B με την εταιρεία AdPlay Media Holding που προβλέπει ότι η δημοσίευση αυτών των βίντεο σε ορισμένες διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχεται αποκλειστικά. Επομένως, οι υπεύθυνοι των social media των ομάδων δεν μπορούν να μοιραστούν τις περιλήψεις των αγώνων τους στο YouTube, το TikTok, το Twitter και άλλες πλατφόρμες πριν από αυτές τις μοιραίες οκτώ ημέρες.

«Ο επίσημος λογαριασμός @VeneziafcEN γυρίζει στο παρελθόν για για vintage highlights από πριν από οκτώ ημέρες»

Η Βενέτσια όμως είχε τον τρόπο να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση με πρωτοτυπία και αισθητική. Δημιούργησε ένα προφίλ στο Twitter «Venezia Classics», έναν λογαριασμό στον οποίο δημοσιεύονται τα βίντεο των αγώνων αυτής της σεζόν αλλά αντιμετωπίζονται σαν... να ήταν vintage. Όλα τα περιεχόμενα δημοσιεύονται με ένα φίλτρο που τα κάνει ασπρόμαυρα, επομένως ακόμη πιο vintage.

Δείτε εδώ:

THROWBACK: The year was 2022, and Venezia were hosting Genoa in the opening round of the 2022/23 season.



Both clubs had been relegated from Serie A the previous season and were keen to signal their intent to return, but the Ligurians would prevail on Kelvin Yeboah’s late winner. pic.twitter.com/c5rqzMJCU4