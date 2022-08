Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε εμφατικά (4-1) της Χάιντουκ Σπλιτ κι οπαδός απ' τη χαρά του πέταξε στον αγωνιστικό χώρο το προσθετικό του μέλος!

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Χάιντουκ Σπλιτ (4-1) το περασμένο Σάββατο (13/8).

Παίκτες και οπαδοί της γηπεδούχου άρχισαν να πανηγυρίζουν τη νίκη τους, μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή κι ήταν τόσος ο ενθουσιασμός ενός οπαδούς που πέταξε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες πήραν το πρόσθετο μέλος και το έδωσαν στην αστυνομία, η οποία αργότερα βρήκε τον ένθερμο υποστηρικτή και του επέστρεψε το πόδι!

Croatia.13.08.2022

Dinamo Zagreb - Hajduk Split (4-1)



