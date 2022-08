Ο Αντόνιο Τσόλακ σκόραρε κόντρα στη Σεντ Τζόνσον και έφτασε τα τρία γκολ σε ισάριθμα διαδοχικά ματς με τη φανέλα της Ρέιντζερς.

Σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Αντόνιο Τσόλακ. Ο μέχρι πρότινος σέντερ φορ του ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα στο εντός έδρας ματς πρωταθλήματος της Ρέιντζερς με τη Σεντ Τζόνσον και έφτασε τα τρία γκολ με τη νέα του ομάδα σε ισάριθμες διαδοχικές συμμετοχές. Μετά από πίεση του Ματόντο η μπάλα έφατσε στον Κροάτη μέσα στην περιοχή, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0. Για την ιστορία η ομάδα της Γλασκώβης νίκησε με 4-0.

2-0 Rangers: Colak the scorer. Matondo with the assist. pic.twitter.com/mgNdJINpOm