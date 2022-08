Ο Έντινσον Καβάνι θα παίξει τελικά στο «Μπομπονέρα» τη νέα αγωνιστική περίοδο μετά την συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς στην οποία μετακινείται ως ελεύθερος!

Μπορεί μέσω εκπροσώπων του να προτάθηκε σε αρκετές ομάδες, όμως, ο «Matador» φαίνεται ότι τελικά θ' αποχωρήσει από την Ευρώπη και θα βρίσκεται επί αργεντίνικου εδάφους τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ουρουγουανός επιθετικός που έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναμένεται να γίνει ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς και ν' αποθεώνεται στο «Μπομπονέρα» τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

Οι προσωπικοί όροι του συμβολαίου έχουν ήδη οριστικοποιηθεί και η μεταγραφή θεωρείται ολοκληρωμένη.

Official, confirmed. Edinson Cavani joins Boca Juniors on free transfer, here we go! 🚨🔵🟡 #BocaJuniors



Deal signed today - no La Liga move, he only wanted Boca Juniors. pic.twitter.com/B3y5hnVvpv