Σπουδαία κίνηση για την ομάδα της Πάφου, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε άσου των Μπαρτσελόνα, Βαλένθια και Λάτσιο, Γκάιτσκα Μεντιέτα, στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Η Πάφος διευθέτησε όλες τις λεπτομέρειες του deal και τελικά προχώρησε στην ανακοίνωση του Γκάιτσκα Μεντιέτα, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Γνωστός για την ποδοσφαιρική του καριέρα σε Βαλένθια, Μπαρτσελόνα, Λάτσιο και εθνική Ισπανίας, ο 48χρονος σηκώνει άμεσα μανίκια και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμπειρία από το συγκεκριμένο πόστο.

Η ανακοίνωση της Πάφου:

«Το Σωματείο μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του Gaizka Mendieta ως νέος Τεχνικός Διευθυντής.

Ο Gaizka θα αντικαταστήσει τον Ivan Mance που αποχώρησε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι από αυτή τη θέση, αναλαμβάνοντας τη γενική ηγεσία και την ευθύνη για τις λειτουργίες και τη στρατηγική σε όλες τις ποδοσφαιρικές λειτουργίες, ενισχύοντας τα θεμέλια που ήδη υπάρχουν.

Ο Gaizka Mendieta είναι ένας θρυλικός Ισπανός πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν ως μέσος. Ευέλικτος παίκτης, με καλή τεχνική, επιθετικές ικανότητες και τάκλιν, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 17 ετών με την CD Castellon στη Segunda Division. Αργότερα μεταγράφηκε στη La Liga και τη Valencia CF, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Ο Mendieta έχει επίσης αγωνιστεί για την ιταλική ομάδα S.S. Lazio, την ισπανική FC Barcelona και τελείωσε την επαγγελματική του καριέρα στη Middlesbrough στην Αγγλία.



Μέσα σε δέκα αγωνιστικές περιόδους, αγωνίστηκε σε συνολικά 263 παιχνίδια στη La Liga πετυχαίνοντας 48 γκολ. Ο Mendieta αγωνίστηκε 40 φορές με την Εθνική Ισπανίας, συμμετέχοντας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Gaizka Mendieta ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο μεταξύ 1998 και 2000. Κέρδισε το Copa del Rey με τη Valencia τη σεζόν 1998-99, καθώς και το Super Cup Ισπανίας την προηγούμενη σεζόν με τη Barcelona.

Διετέλεσε αρχηγός της Valencia στους τελικούς του Champions League το 2000 και το 2001, εναντίον της Real Madrid και της Bayern Munich και διακρίθηκε ως ο καλύτερος μέσος των UEFA Club Football Awards και στις δύο σεζόν.

Η μεταγραφή 47 εκ. ευρώ στη Lazio το 2001 έκανε το Mendieta τον έκτο πιο ακριβό παίκτη όλων των εποχών. Ο Mendieta βοήθησε επίσης τη Middlesbrough στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2006 και κατέκτησε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών το 1996.

Ο Mendieta συνεργάστηκε εμπορικά με την εταιρεία αθλητικών ειδών Nike και εμφανίστηκε σε διαφημίσεις της εταιρείας, δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως οι Luis Figo, Thierry Henry, Hidetoshi Nakata, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo,Francesco Totti και Eric Cantona.

Μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση το 2008, ο Mendieta έγινε αναλυτής ποδοσφαίρου στην τηλεόραση και εργάστηκε στην τηλεοπτική κάλυψη του ισπανικού ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο στα κανάλια του Sky Sports. Ο Gaizka έχει περάσει από διάφορες θέσεις στην UEFA και διατελεί επίσης πρεσβευτής τόσο της La Liga όσο και της UEFA».

