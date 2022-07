Διανομέας στην Αγγλία έγινε viral, καθώς μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Λέιτον Όριεντ λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Γκρίμσμπι για να παραδώσει μια πίτσα.

Ο συνδυασμός πίτσας με ποδόσφαιρο είναι αρκετά αγαπητός για τους φιλάθλους, όμως κατά κύριο λόγο όταν παρακολουθούν αγώνα από τον... καναπέ τους. Ένας οπαδός στην Αγγλία το πήγε ένα βήμα παραπέρα καθώς παρήγγειλε το φαγητό, ενώ βρισκόταν στην εξέδρα του γηπέδου της Λέιτον Όριεντ για να παρακολουθήσει το ματς με την Γκρίμσπι. Ο πιτσαδόρος μπήκε με το μηχανάκι για να παραδόσει την παραγγελία, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων της τέταρτης κατηγορίας έκαναν προθέρμανση και προφανώς έγινε viral στα Social Media.

Don't get pitch-side pizza delivery in the Prem. pic.twitter.com/lrK24pnvny