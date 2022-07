Η Ζάλτσμπουργκ τρόλαρε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μια σειρά από τρελές απαιτήσεις για τον θαυματουργό Μπέντζαμιν Σέσκο.

Το 19χρονο αστέρι της Σάλτσμπουργκ έχει απασχολήσει το μεταγραφικό ρεπορτάζ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Σέσκο με ένα άπιαστο τελείωμα νίκησε τον, Άντριαν, ​​στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου και προσέλκυσε πολλά βλέμματα με τις εξαιρετικές τεχνικές αρετές του που άφησαν τον Τζέιμς Μίλνερ στο έδαφος.

Η Γιουνάιτεντ φέρεται να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σλοβένου επιθετικού, ο οποίος με τη Σάλτσμπουργκ έχει πετύχει 12 γκολ σε 38 παιχνίδια όπως επισήμανε και ο ειδικός στις μεταγραφές Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Με δεδομένο τα προαναφερθέντα λοιπόν ο λογαριασμός της Σάλτσμπουργκ στο Twitter δημοσίευσε μια σειρά από απαιτήσεις!

«Θέλουμε 300 εκατομμύρια + τον Μπρούνο [Φερνάντες]», έγραψαν συγκεκριμένα απευθυνόμενοι στους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ. Αλλά μετά το γκολ του Σέσκο εναντίον της Λίβερπουλ το βράδυ της Τετάρτης (27/7), ο αυστριακός σύλλογος αύξησε τις απαιτήσεις του για τον επιθετικό.

«Update: Θέλουμε τώρα 1 δισεκατομμύριο, τον Μπρούνο και τον Φρεντ τον Κόκκινο για τον Σέσκο», έγραψε στο Twitter.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η Σάλτσμπουργκ πιστεύεται ότι έχει βάλει ένα πιο ρεαλιστικό τίμημα ύψους 55 εκατομμυρίων λιρών για τον νεαρό, τουλάχιστον σύμφωνα με τη Sun. Λέγεται επίσης ότι είναι πρόθυμοι να τον κρατήσουν για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν, εάν δεν βρεθεί προσφορά που να καλύπτει τα θέλω τους αυτό το καλοκαίρι.

Update: We now want 1 billion, Bruno and Fred the Red for Sesko. https://t.co/xgha9v16b3