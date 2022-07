Ποδοσφαιρική ομάδα της Σκωτίας ισχυρίζεται ότι έχει την καλύτερη φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ σε αγώνα!

Η Έλγιν Σίτι, ένας άσημος σκωτσέζικος σύλλογος, διεκδίκησε την καλύτερη φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα μετά τον αγώνα της εναντίον των Queen of the South αυτό το Σαββατοκύριακο.

Δύο διαδοχικά γκολ καταδίκασαν τη σκωτσέζικη ομάδα Έλγιν Σίτι, σε μια απογοητευτική ήττα στο Λιγκ Καπ το Σάββατο. Το αποτέλεσμα κόντρα στους Queen of the South βέβαια δεν ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή του κόσμου.

Ένας φωτογράφος κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγμή που μια μπάλα πήγε στην κερκίδα χτυπώντας το φλιτζάνι τσάι ενός άνδρα και το φαγητό του καθώς βρισκόταν στη μέση μιας μπουκιάς. Μια γυναίκα ντυμένη με κίτρινο παλτό, επίσης, «συνελήφθη» καθώς σήκωσε τα χέρια της για να σταματήσει την μπάλα.

Το εν λόγω καρέ θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την καλύτερη φωτογραφία που τραβήχτηκε ποτέ σε αγώνα ποδοσφαίρου - τουλάχιστον μη αγωνιστική- .

Η εικόνα συζητήθηκε στο Sky Sports. Ανάμεσα στα καρέ που διεκδικούν τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίες που τραβήχτηκε σε ποδοσφαιρικό ματς είναι και η κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον Ματεράτσι, το κλικ που δείχνει τους Ματεράτσι και Ρουί Κόστα στο ντέρμπι του Μιλάνου καθώς χαζεύουν την κερκίδα να έχει πάρει φωτιά κι ενώ φορούν τις φανέλες των αιωνίων αντιπάλων και η περίφημη φωτογραφία από το «Χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Arguably the best picture ever taken at a football match. 📸 ⚽️



We would love to know the name of this supporter so he can get some free refreshments at our next match 😂 🥧 pic.twitter.com/01oAzPo5CQ