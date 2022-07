Μετά τον Στίβεν Μπέργκβαϊν, ο Άγιαξ απέκτησε το αστέρι της Άλκμααρ, Όουεν Βάινταλ αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ και τον ανακοίνωσε επίσημα, με συμβόλαιο ως το 2027.

Την απόκτηση του Όουεν Βάινταλ από την Άλκμααρ ανακοίνωσε ο Άγιαξ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο 22χρονος μπακ είναι και επίσημα παίκτης των πρωταθλητών της Eredivisie, μετακομίζοντας στο Άμστερνταμ με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027 για να γίνει σταδιακά ο νέος βασικός του Αίαντα στην αριστερή πτέρυγα.

Η πλευρά του Άγιαξ κατέβαλε το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ προς την AZ για να κάνει δικό της τον 22χρονο διεθνή με τους Οράνιε, ο οποίος «έλαμψε» τις τελευταίες τρεις σεζόν και μετρά ήδη πάνω από 100 συμμετοχές στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Άγιαξ διπλασίασε τις φετινές του μεταγραφές, μετά την αγορά του Στίβεν Μπέργκβαϊν από την Τότεναμ αντί 31,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Welcome to the Champions, Owen ❌❌❌