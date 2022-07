«Μια όαση ελπίδας» – Πώς το ποδόσφαιρο «ντύνει» τον πόνο στην Παλαιστίνη

Παρ' όλες τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που καλείται να διαχειριστεί, η Εθνική ομάδα της Παλαιστίνης προκρίθηκε στο Κύπελλο Ασίας του 2023, η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή της.

«Φανταστείτε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να είχε τους μισούς παίκτες του σε άλλη πόλη και να μην μπορούσαν να έρθουν ή να υπάρχουν σημεία ελέγχου μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ και κάποιοι παίκτες να γυρνούσαν πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση όταν προπονείς την Παλαιστίνη», περιγράφει στη Guardian ο Ould Ali του οποίου η δεύτερη θητεία έληξε το 2021.

Ο αυξανόμενος έλεγχος του Ισραήλ στο παλαιστινιακό έδαφος από το 1948 είναι ένα σημαντικό διεθνές ζήτημα με συνέπειες σε κάθε τομέα. Το ποδόσφαιρο δεν έχει μείνει ανεπηρέαστο. Η πανδημία έκανε δύσκολη την διεξαγωγή διεθνών αγώνων, αλλά αυτή η συνθήκη ήταν πολύ γνώριμη για τους Παλαιστίνιους από την την είσοδό τους στη FIFA το 1998 μέχρι σήμερα.

Το 2007, 18 μέλη της εθνικής ομάδας δεν έλαβαν βίζα εξόδου,για έναν κρίσιμο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Σιγκαπούρη, μέλη τα οποία στη συνέχεια κέρδισαν 3-0. Το 2009 σκοτώθηκαν οι ποδοσφαιριστές Ayman Alkurd, Shadi Sbakhe και Wajeh Moshtahe, ενώ γήπεδα έχουν βομβαρδιστεί πολλές φορές.

Μακριά από τα διεθνή πρωτοσέλιδα, ωστόσο, υπάρχουν καθημερινά εμπόδια που δυσκολεύουν την Παλαιστίνη να ανταγωνιστεί στη διεθνή σκηνή. «Οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη δεν είναι ελεύθεροι στις κινήσεις τους», λέει ο Ould Ali. «Αν θέλετε να φύγετε, πρέπει πρώτα να περάσετε από έναν αριθμό σημείων ελέγχου και αν τα περάσετε, τότε θα πρέπει ακόμα να περάσετε από τα σύνορα στην Ιορδανία».

Σύμφωνα με την εμπειρία του προπονητή, το χειρότερο σενάριο είναι να μην τα καταφέρεις καθόλου, το καλύτερο είναι ότι χρειάζονται πέντε έως οκτώ ώρες. Ακόμα η Παλαιστίνη, που τώρα βρίσκεται στην 94η θέση στον κόσμο, προκρίθηκε στο Ασιατικό Κύπελλο 2023 τον Ιούνιο υπό την καθοδήγηση του Μακράμ Νταμπούμπ, κατακτώντας έναν όμιλο που περιλαμβάνει τις Φιλιππίνες, την Υεμένη και τη Μογγολία, κερδίζοντας και τα τρία παιχνίδια, σκοράροντας 10 γκολ κρατώντας το μηδέν στην άμυνα.

Αυτό σημαίνει χατ-τρικ εμφανίσεων στη μεγαλύτερη διοργάνωση της ηπείρου και είναι, για τη Σούζαν Σαλαμπί, αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ένα εκπληκτικό επίτευγμα. «Είναι σαν να βλέπεις μια όαση ελπίδας ενώ περιπλανιέσαι χωρίς κατεύθυνση σε μια έρημο απογοητεύσεων», λέει.

«Οι Παλαιστίνιοι αυτές τις μέρες αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι από τους Άραβες αδελφούς τους και προδομένοι από μια διεθνή κοινότητα». Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι η ομάδα έχει γίνει ένα σημαντικό σύμβολο εθνικής ταυτότητας. «Το να πληρούμε τις προϋποθέσεις κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες ανανεώνει την πίστη των Παλαιστινίων στην εθνική μας ανθεκτικότητα και τη βούληση να επιβιώσουν και να ξεπεράσουν».

Αυτός είναι, λέει, κι ο λόγος που η εθνική ομάδα είναι γνωστή ως Al-Fida'i. «Αυτό σημαίνει όχι μόνο 'μαχητής της ελευθερίας', αλλά κι εκείνον τον τύπο αγωνιστή της ελευθερίας που είναι πρόθυμος να τα θυσιάσει όλα για τον σκοπό. Το Al-Fida'i είναι το σύμβολο που κάθε παλαιστίνιο παιδί φιλοδοξεί να γίνει και το να δώσεις στην εθνική ομάδα έναν τέτοιο χαρακτηρισμό λέει πολλά για το τι σημαίνει για το έθνος».

Η Γάζα και η Δυτική Όχθη έχουν τα δικά τους πρωταθλήματα, καθώς δεν είναι απλό να ταξιδέψεις μεταξύ των δύο περιοχών. «Μερικές φορές εμποδίζουν τους παίκτες να ταξιδέψουν από το ένα μέρος της Παλαιστίνης στο άλλο», λέει ο Ould Ali. Ο Νταμπούμπ όταν έπρεπε να κάνει τις επιλογές του καλούσε κάποιους από τη Γάζα, κάποιους από τη Δυτική Όχθη, κάποιους από την Ιερουσαλήμ, κάποιους Παλαιστίνιους Άραβες. Υπήρξαν επίσης προσπάθειες να καλέσουν παίκτες από τη διασπορά στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, ειδικά τη Χιλή.

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού σε επίπεδο βάσης είναι επίσης μια πρόκληση. «Η κατοχή περιορίζει την εισαγωγή αθλητικού εξοπλισμού, την κατασκευή γηπέδων και προπονητικών εγκαταστάσεων», λέει ο Shalabi. «Πολλοί ποδοσφαιριστές έχασαν τη ζωή τους από τα χέρια Ισραηλινών στρατιωτών. Δεκάδες συνελήφθησαν ή τραυματίστηκαν με τρόπους που τους καθιστούσαν αδύνατο να παίξουν πλέον ποδόσφαιρο».

When @FIFAcom releases the June Ranking next week, Palestine will have acheived it's highest rank (9️⃣4️⃣, 1️⃣5️⃣th in Asia) since April 2018 when they were ranked 83rd/12th. It is also 🇵🇸's highest ever ranking under the new ELO-like system they switched to four years ago. pic.twitter.com/gXd39mvGKg