Το παιχνίδι της Άλεμ με την Λούχαν στην 4η κατηγορία της Αργεντινής στιγματίστηκε από σκηνές τρόμου, πυροβολισμούς και 20 τραυματίες, όταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί έφτασαν στο γήπεδο ανοίγοντας πυρ μέσα από αυτοκίνητα!

Αδιανόητα σκηνικά σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι και κατάσταση παντελώς εκτός ελέγχου και λογικής στην Αργεντινή και δη σε ματς της 4ης κατηγορίας...

Το ματς βρισκόταν σε εξέλιξη, όταν χρειάστηκε να διακοπεί στο 14ο λεπτό, τη στιγμή που ακούγονταν πυροβολισμοί έξω από το γήπεδο.

Οι χούλιγκαν της Άλεμ άνοιξαν πυρ φτάνοντας στο σημείο με αυτοκίνητα και άλλοι ανεγκέφαλοι οπαδοί της Λούχαν βγήκαν από την εξέδρα για να τα βάλουν μαζί τους και ρισκάρουν τη ζωή τους γνωρίζοντας πως οι «απέναντι» είχαν όπλα.

Όπως αναφέρεται στα social media, οι τραυματίες είναι περίπου 20, ένας εκ των οποίων αρκετά σοβαρά, παλεύοντας για να κρατηθεί ζωντανός!

A Match b/w Alem & Luján.fighting for life & 20 injured after SHOOTING during terrifying scenes in Argentina fourth-division match. Fighting broke out. It is claimed visiting ultras arrived in cars and opened fire at home supporters. pic.twitter.com/hyPkuGdIE3