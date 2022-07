Έξαλλους έκανε τους συμπαίκτες του στην Valour FC του Καναδά ο Γουίλιαμ Άκιο, διώχνοντας τη μπάλα μακριά από την εστία και αποτρέποντας σίγουρο γκολ για την ομάδα του γιατί βιάστηκε και μπερδεύτηκε!

Ο Αλεσάντρο Ρίγκι κατάφερε να βάλει την κόντρα και να τσιμπήσει τη μπάλα για να τη στείλει προς το βάθος της εστίας της HFX Wanderers στην Premier League του Καναδά, όμως, το σίγουρο γκολ τελικά δεν μπήκε ποτέ.

Αυτό, διότι ο Άκιο βιάστηκε να πανηγυρίσει, κλώτησε με δύναμη μακριά τη μπάλα και τελικά η υπόδειξη του διαιτητή ήταν πλάγιο άουτ, αφού δεν υπήρξε ποτέ γκολ!

Όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κάποιος, η οργή των συμπαικτών του... γκαφατζή, δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμη.

