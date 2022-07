H LAFC επιβλήθηκε 3-2 στο εντυπωσιακό ντέρμπι του Λος Άντζελες κόντρα στους Γκάλαξι, με τους Μπέιλ και Κιελίνι ν' απολαμβάνουν τις στιγμές με τη νέα τους ομάδας και να μπαίνουν αμέσως στο κλίμα!

Ο Ουαλός σούπερ σταρ και ο βετεράνος Ιταλός αμυντικός αποφάσισαν το φετινό καλοκαίρι να κάνουν το βήμα από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αυτό των ΗΠΑ και επέλεξαν το Λ.Α. και την ίδια ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους.

Στο ντέρμπι με τους Γκάλαξι, γνωστό και ως «el trafico», η LAFC πήρε μεγάλη νίκη με το τελικό 3-2 κόντρα στην άλλοτε ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, με τον Κιελίνι να βρίσκεται στον πάγκο όντας διαθέσιμος και τον Μπέιλ με πολιτικά ν' αποθεώνεται από τον κόσμο και να βλέπει το ματς από τα επίσημα.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης οι δύο ποδοσφαιριστές εισέπραξαν την αγάπη του κόσμου της LAFC, ενώ, μετά τη λήξη του ματς, ο Μπέιλ πήρε και την ντουντούκα για να δώσει το έναυσμα στους οπαδούς για το πάρτι της μεγάλης νίκης!

Gareth Bale meets the @LAFC3252 and takes to the field at his new home stadium but won’t play in #ElTrafico tonight. Giorgio Chiellini is available off the bench for @LAFC



(via @ESPNFC)pic.twitter.com/XCafPOKyyh