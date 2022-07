Μόλις στα 58 του χρόνια και έχοντας δώσει σύντομη μάχη με τον καρκίνο, ο Άντι Γκόραμ άφησε την τελευταία του πνοή, προκαλώντας πόνο στην Ρέιντζερς με την φανέλα της οποίας έγινε θρύλος...

Ο παλαίμαχος πορτιέρε πέρασε εφτά χρόνια στον σύλλογο της Γλασκώβης από το 1991 έως και το 1998, όντας μέλος της ομάδας που κατάφερε να φτάσει τότε στην επίδοση ρεκόρ της κατάκτησης 9 διαδοχικών πρωταθλημάτων.

Στην εποχή του θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες και το 1999 είχε ψηφιστεί από τον κόσμο της Ρέιντζερς ως ο κορυφαίος γκολκίπερ που είχε περάσει ποτέ από το κλαμπ.

Έπαιξε στο Euro του 1992 και του 1996, συμπληρώνοντας συνολικά 43 εμφανίσεις με τη φανέλα με το σκωτσέζικο εθνόσημο.

Είναι επίσης μέλος του Hall of Fame του αθλήματος στην Σκωτία και την σεζόν 1992-1993 κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου από τους Συντάκτες Ποδοσφαίρου και την Ένωση Επαγγελματιών παικτών της χώρας.

Έπαιξε επίσης σε Νοτς Κάουντι, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μάδεργουελ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάμιλτον, Όλνταμ, Κόβεντρι, Κουίν οφ Σάουθ και Έλγκιν Σίτι.

🏆 5x Scottish Premier Division

🏆 3x Scottish Cup

🏆 2x Scottish League Cup

🏆 2000/2001 Premier League

🏆 92/93 SWFA Footballer of the Year

🏆 92/93 SPFA Players’ Player of the Year



RIP Andy Goram, a Rangers Legend 👏 pic.twitter.com/k2nlE4HkLP