Η Γουότφορντ ακύρωσε φιλικό με το Κατάρ μετά τις αντιδράσεις των οπαδών της

Η Γουότφορντ ακύρωσε έναν φιλικό αγώνα με την εθνική ομάδα του Κατάρ αφού δύο σύνδεσμοι οπαδών εξέφρασαν την αντίθεσή τους λόγω του ιστορικού καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του Κόλπου.

Δύο κλαμπ οπαδών της Γουότφορντ κατάφεραν αντιδρώντας να ακυρωθεί το φιλικό που είχε προγραμματίσει η ομάδα τους με την Εθνική ομάδα του Κατάρ. Συγκεκριμένα οι Women of Watford (WOW) και οι Proud Hornets είχαν προτρέψει τον σύλλογο να δείξει την υποστήριξή του για «όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την LGBT+ κοινότητα και τα δικαιώματα των γυναικών» στο παιχνίδι κι έτσι οι άνθρωποι του συλλόγου ακύρωσαν τον φιλικό αγώνα.

«Το παιχνίδι δεν οριστικοποιήθηκε ποτέ και έγινε ξεκάθαρο ότι ήταν ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να γίνει. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα αναθεωρήθηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας σε δήλωσή του.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ (QFA) από πλευράς της γνωστοποίησε ότι έλαβε αρκετές προσφορές από ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της Γουότφορντ, για να παίξει φιλικούς αγώνες. «Αφού μελετήσαμε τις προσφορές… επιλέξαμε μερικά φιλικά παιχνίδια με διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες και η Γουότφορντ δεν ήταν μεταξύ αυτών των αγώνων που θα παίξει η ομάδα», ανέφερε η QFA σε ανακοίνωσή της, χωρίς να κάνει γνωστές τις άλλες ομάδες που εμπλέκονται.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο κράτος του Κόλπου – το οποίο φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο φέτος – ενώ η Human Rights Watch σημειώνει ότι οι νόμοι του Κατάρ κάνουν καταφανέστατες διακρίσεις κατά των γυναικών και των LGBT ατόμων.

«WOW και Proud Hornets είναι ενθουσιασμένοι που η Γουότφορντ άκουσε τις ανησυχίες μας και ακύρωσε το παιχνίδι με το Κατάρ» ανέφεραν οι δύο δύο σύνδεσμοι οπαδών σε κοινή δήλωση στο Twitter. «Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τον σύλλογο για όλα τα θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και ένταξης».

Η Γουότφορντ υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία της Premier League στην Championship την περασμένη σεζόν αφού τερμάτισε 19η στη βαθμολογία.

