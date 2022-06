Ο αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπέκαλι κατάφερε πάλι να τραβήξει τα βλέμματα, αφού παρουσίασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας στο... παλάτι του φορώντας σαγιονάρες.

Ο εκκεντρικός ιδιοκτήτης της Στεάουα Βουκουρεστίου, Τζίτζι Μπεκάλι, χτύπησε και πάλι! Αυτή τη φορά όχι με τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, αλλά με τον τρόπο που αποφάσισε να παρουσιάσει το νεότερο μεταγραφικό απόκτημα των Ρουμάνων, Γιόισκιμ Νταβά.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ υποδέχθηκε στο... παλάτι του τον 26χρονο Γάλλο, φορώντας σαγιονάρες, ενώ την ίδια ώρα κατάφερε να μπει σε λογομαχία και με μια δημοσιογράφο που είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση για να καλύψει το γεγονός.

Όλα ξεκίνησαν όταν η ρεπόρτερ ρώτησε τον Νταβά για ποιον λόγο επέλεξε την Στεάουα Βουκουρεστίου έναντι της εγχώριας πρωταθλήτριας Κλουζ που επίσης είχε δείξει ενδιαφέρον, με τον Μπεκάλι να.. επεμβαίνει και να απαντά με ειρωνικό ύφος: «Κοίτα ένα έξυπνο κορίτσι! Να γίνεις ιμπρεσάριος. Ποιοι πρωταθλητές; Θα καταρρεύσουν από το πρώτο ματς».

FCSB billionaire owner Gigi Becali introducing players at his multi-million Palace downtown Bucharest.

Beat this. pic.twitter.com/IhtDaUVCdt