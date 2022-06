Γιώργος Γιακουμάκης: Βραβεύτηκε στην Κρήτη, παρέλαβε το βραβείο απ' τον παππού του και λύγισε (vid)

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός βραβεύτηκε για τη μέχρι τώρα συνεισφορά του στον αθλητισμό και παρέλαβε το βραβείο από τον παππού του.

Το 2021/22 ήταν μια ακόμα καλή χρονιά για τον Γιώργο Γιακουμάκη στην Σκωτία. Με τη φανέλα της Σέλτικ μέτρησε 17 γκολ και 1 ασίστ σε 29 συμμετοχές.

Ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός βρίσκεται μετά και το πέρας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Εθνική ομάδα στο χωριό του στην Κρήτη απολαμβάνοντας τις θερινές του διακοπές.

Ο έμπειρος στράικερ βραβεύτηκε μάλιστα από τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού του για την μέχρι τώρα πορεία του στον αθλητισμό.

Το βραβείο ανέλαβε να του παραδώσει ο περήφανος παππούς του, Γιώργος Γιακουμάκης, με τους δυο τους φανερά συγκινημένους να ανταλλάζουν μια αγκαλιά.

Δείτε το βίντεο:

Celtic striker Giorgos Giakoumakis was awarded by his village's cultural association for his sports career so far.



The award was handed to him by his proud grandpa, Giorgos Giakoumakis, and this probably the cutest video you'll see today. pic.twitter.com/vm8mVCpfKM