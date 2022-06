Η Φορτούνα Σιτάρντ των Σιόβα-Σάμαρη έκανε την έκπληξη με την απόκτηση του βετεράνου «killer» Μπουράκ Γιλμάζ, ο οποίος υπέγραψε για πέντε χρόνια, με την προοπτική να κλείσει την καριέρα του στο κλαμπ και να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο.

Από τα πιο ιδιαίτερα deal της φετινής σεζόν έκλεισε η Φορτούνα Σιτάρντ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μπουράκ Γιλμάζ που είχε μείνει ελεύθερος από τη Λιλ!

Ο 36χρονος Τούρκος «killer» υπέγραψε για πέντε χρόνια στην ομάδα των Δημήτρη Σιόβα και Ανδρέα Σάμαρη, σκοπεύοντας να παίξει για δύο ακόμα σεζόν κι έπειτα να κρεμάσει τα παπούτσια του, αναλαμβάνοντας θέση στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Ο πρωταθλητής Γαλλίας με τους Λιλουά το 2020 και ηγέτης της εθνικής Τουρκίας, Γιλμάζ, μετράει πάνω από 300 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα και αποτελεί αναμφίβολα μία από τις κορυφαίες μεταγραφές στην ιστορία του ολλανδικού συλλόγου, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο συμπατριώτης του, Εζγκούν Ιζιτάρ Γκιούν.

