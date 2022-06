Ο Κάρλος Τέβες φούντωσε τις φήμες που τον θέλουν να παίρνει θέση στο προπονητικό επιτελείο της Ροζάριο Σεντράλ και βρέθηκε τα ξημερώματα στο παιχνίδι με την Βελέζ Σάρσφιλντ!

Ο «απάτσι» πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε την οριστική του απόσυρση από την ενεργό δράση, φροντίζοντας πλέον ν' απολαύσει την ηρεμία και τη χαλαρότητα της πιο απλής καθημερινότητας. Άλλωστε, αφού «έφυγε» και ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε, ο Τέβες δεν έβρισκε πλέον λόγο για να συνεχίσει να παίζει, αφού δεν θα μπορεί να τον παρακολουθεί και να τον καμαρώνει ο θείος του, ο οποίος και τον ανέθρεψε.

Ο Τέβες πλέον βλέπει το όνομά του ν' αναφέρεται σε σενάρια περί ανάληψης πόστου στο προπονητικό επιτελείο της Ροζάριο Σεντράλ, παρακολούθησε δια ζώσης τα ξημερώματα της Τρίτης την ήττα (2-0) της ομάδας από την Βελέζ Σάρσφιλντ και ίσως αναμένονται πλέον εξελίξεις...

Carlos Tevez has been linked to the Rosario Central coaching job.



He’s in the house for their game tonight 🇦🇷



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/Zqec53GnAT