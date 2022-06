Ομάδα Ροναλντίνιο Vs Ομάδα Ρομπέρτο Κάρλος στο Μαϊάμι με μαγεία και λαμπερά ονόματα (vids)

Πανδαισία ονομάτων στο Μαϊάμι με Ροναλντίνιο, Ρομπέρτο Κάρλος, Βαλντεράμα, Χιγκίτα, Ριβάλντο και άλλους να κάνουν... όργια!

Όταν συνυπάρχουν στο ίδιο γήπεδο αστέρια όπως Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρ. Κάρλος, Καφού, Φαλκάο, Ντιμπάλα, Τρεζεγκέ, Πογκμπά, Κλάιφερτ, Βαλντεράμα, Στιβ Νας, Κάρλος Τέβες, Σνάιντερ κι όχι μόνο, τότε το παιχνίδι δεν γίνεται να μη χαρακτηριστεί «όμορφος αγώνας».

Η ομάδα του Ροναλντίνιο, αντιμετώπισε αυτήν του Ρ. Κάρλος με τον άλλοτε μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης να πανηγυρίζει τη νίκη με 12-10.

Τη σφραγίδα του άφησε κι ο πρώην σταρ Ολυμπιακού και ΑΕΚ Ριβάλντο, ενώ τα βλέμματα στράφηκαν πάνω στον Πογκμπά, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Mάλιστα ένας οπαδός, μπήκε στο γήπεδο και έπεσε στα πόδια του Ροναλντίνιο προσκυνώντας τον.

A fan ran onto the pitch during the Team Ronaldinho vs Team Roberto Carlos friendly, just to hail R10 🐐🇧🇷 pic.twitter.com/KmKkw1TOBS — GiveMeSport (@GiveMeSport) June 19, 2022

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ομάδα Ροναλντίνιο: Χιγκίτα, Αλνταΐρ, Ράδα Μαρκές, Λουγκάνο, Ροναλντίνιο, Ντιμπάλα, Πογκμπά, Ματουιντί, Ράου Αλεχάντρο, Βινίσιους, Κλάιφερτ

Ομάδα Ρομπέρτο Κάρλος: Μίμο Κόντε, Ρ. Κάρλος, Καφού, Μιλιτάο, Βιδάλ, Βαλμτεράμα, Ριβάλντο, Αλφόνσο Ντέιβις, Φαλκάο, Νάνι, Τρεζεγκέ

Ronaldinho was dancing 🕺 pic.twitter.com/aCzTPthByk — ESPN FC (@ESPNFC) June 19, 2022

Ronaldinho feeding Vinicius Jr who scores and then follows it with the Ronaldinho celebration 🤩 🇧🇷 pic.twitter.com/sXBg922P61 June 19, 2022

When Ronaldinho has the ball, everyone smiles 🤙 pic.twitter.com/xIFCW4iw27 — B/R Football (@brfootball) June 19, 2022