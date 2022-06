O άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, Μπίλι Μπίνγκαμ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Την Πέμπτη (9/6) ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και πρώην προπονητής, Μπίλι Μπίνγκαμ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Ο Βορειοιρλανδός κάθισε για μια διετία στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, κοούτσαρε την ΑΕΚ για 15 παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν 1972-73, αντικαθιστώντας τον Μπράνκο Στάνκοβιτς και το 1977 επέστρεψε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, μετά από μια τετραετία στην Έβερτον.

Ο Μπίνγκαμ καθοδήγησε την εθνική του ομάδα στην τελική φάση του Μουντιάλ το 1982 και το 1986, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρει ότι το σπουδαιότερο επίτευγμά του ως προπονητής ήταν πιθανότατα η πρόκριση της ομάδας του στη β' φάση του Μουντιάλ του 1982 με μια απροσδόκητη νίκη επί της Ισπανίας στη Βαλένθια.

It is with great sadness that the Irish FA has learned of the passing of its esteemed former player and manager Billy Bingham at the age of 90