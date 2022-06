Ο Σεπ Μπλάτερ ζήτησε και πήρε παράταση μίας ημέρας για να καταθέσει στη δίκη που ξεκίνησε στην Ελβετία σε βάρος του ίδιου και του Μισέλ Πλατινί, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Διακόπηκε πρόωρα η πρώτη μέρα της δίκης των Σεπ Μπλάτερ-Μισέλ Πλατινί για το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στη FIFA το 2015. Ο 85χρονος πρώην πρόεδρος της παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τον Γάλλο πρώην ομόλογό του στην UEFA για παράνομη πληρωμή 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και πήρε παράταση μίας ημέρας για να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα στο δικαστήριο της Μπελινζόνα.

«Ο πόνος θα επιστρέψει και δυσκολεύομαι να αναπνεύσω» φέρεται να αναφώνησε ο Ελβετός πρώην παράγοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας έτσι διορία μίας ημέρας για να επιστρέψει στο εδώλιο. Αυτό θα συμβεί την Πέμπτη (9/6) και μία μέρα αργότερα είναι προγραμματισμένη η κατάθεση του συγκατηγορούμενού του, Μισέλ Πλατινί.

Το δίδυμο αρνείται τις κατηγορίες και αμφότεροι ισχυρίζονται πως υπήρξε προφορική συμφωνία για την πληρωμή, η οποία σχετιζόταν με συμβουλευτικό έργο του 66χρονου Γάλλου μεταξύ του 1998 και του 2002 (η πληρωμή έγινε το 2011). Το πόρισμα της δίκης αναμένεται στις 8 Ιουλίου κι αν οι δύο πρώην παράγοντες, οι οποίοι το 2016 τιμωρήθηκαν με ποινή εξαετούς απαγόρευσης από το ποδόσφαιρο, αντιμετωπίζουν κίνδυνο φυλάκισης για πέντε χρόνια.

