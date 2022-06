O διεθνής Ουκρανός μέσος, Ρουσλάν Μαλινόβσκι, ανέβασε φωτογραφίες στα Social Media από το βομβαρδισμένο προπονητικό κέντρο της Μέταλιστ στο Χάρκοβο.

Εδώ και 3,5 μήνες η Ουκρανία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το διάστημα, ενώ αρκετές εγκαταστάσεις έχουν βομβαρδιστεί. Ο διεθνής Ουκρανός χαφ της Αταλάντα, Ρουσλάν Μαλινόβσκι ανέβασε στα Social Media από το βομβαρδισμένο προπονητικό κέντρο της Μέταλιστ στο Χάρκοβο.

Training base of FC Metalist in Kharkiv was bombed yesterday by russians. pic.twitter.com/ATZZwZoTZM