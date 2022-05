Μετά την ματσάρα ανόδου ανάμεσα στην Ντεν Χααγκ και την Εξέλσιορ (4-4, 7-8 στα πέναλτι) οι οπαδοί των γηπεδούχοι μπήκαν στο γήπεδο και επιτέθηκαν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων με φωτοβολίδες ευθείας βολής!

Ένα ματς που ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου εξελίχθηκε σε ακόμα μια άσχημη σελίδα του αθλήματος. Η Εξέλσιορ σε μια ματσάρα με οκτώ γκολ και 18 εκτελέσεις πέναλτι πήρε το εισιτήριο ανόδου για την Eredivisie και άφησε την Εξέλσιορ στη δεύτερη κατηγορία, όμως μετά το τέλος του ακολούθησαν επεισόδια και... δολοφονική επίθεση κατά των οπαδών των φιλοξενούμενων.

Holland. 29.05.2022

ADO Den Haag - Excelsior.

