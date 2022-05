Ο Βενσάν Κομπανί ενδέχεται να επιστρέψει το καλοκαίρι στο νησί και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπέρνλι, η οποία υποβιβάστηκε στην Premier League.

H Μπέρνλι μετά από 13 χρόνια έπεσε από την Premier League και υποβιβάστηκε στην Championship. Η διοίκηση των «Clarets» ψάχνει τον προπονητή που θα αναλάβει την αποστολή να επαναφέρει την ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και ο εκλεκτός φαίνεται πως είναι ο Βενσάν Κομπανί.

Σύμφωνα με το «Athletic» ο 36χρονος προπονητής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπέρνλι προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της. Ο Βέλγος επέστρεψε στην Άντερλεχτ το 2019 και φέτος την οδήγησε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Ο εμβληματικός αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024, όμως δεν αποκλείεται να αποχωρήσει και να επιστρέψει στο νησί μετά από τρία χρόνια, αυτή τη φορά ως προπονητή. Ο Κομπανί κοούτσαρε την Άντερλεχτ 90 φορές, με απολογισμό 41 νίκες, 30 ισοπαλίες και 19 ήττες.

Vincent Kompany is in discussions to become Burnley's next permanent manager, The Athletic understands.



