Ο Μάρκος Ρόχο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπόκα Τζούνιρος, πίνοντας μπύρες και καπνίζοντας τσιγάρα στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπόκα Τζούνιορ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια του Λιγκ Καπ αφού κέρδισε την Τίγρε με 3-0 στον τελικό. Ο Ρόχο, ο οποίος κέρδισε τον δεύτερο τίτλο του με τη φανέλα της Μπόκα μετά την πρόσφατη κατάκτηση του Κυπέλλου Αργεντινής στα τέλη του 2021, γιόρτασε τον τίτλο με όλη την οικογένειά του στον αγωνιστικό χώρο του Κέμπες.

Ωστόσο, η κάμερα «συνέλαβε» τον 32χρονο πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να καπνίζει τσιγάρα και να πίνει μπύρες ανενόχλητος δίπλα στην μικρή του κόρη.

Here is former Manchester United defender Marcos Rojo having a smoke and a beer on the pitch as he celebrates Boca's championship. pic.twitter.com/NyyXumIWEi