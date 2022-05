Σόβαρα επεισόδια έλαβαν χώρα σε αυτοκινητόδρομο στο Ζάγκρεμπ, όπου οι οπαδοί τις Ντιναμό επιτέθηκαν σε αυτούς τους Χάιντουκ μετά το μεταξύ τους ντέρμπι, κατά την επιστροφή τους στο Σπλιτ.

Με επεισοδιακό ντέρμπι, το οποίο κράτησε πάνω από 100 λεπτά, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα Κροατίας. Στο Ζάγκρεμπ η πρωταθλήτρια Ντιναμό επικράτησε με 3-1 της δεύτερης Χάιντουκ του Μάρκο Λιβάγια. Οι οπαδοί των γηπεδούχων έστησαν ενέδρα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στους περίπου 1600 φιλάθλους των φιλοξενούμενων και τους επιτέθηκαν κατά την επιστροφή τους στο Σπλιτ.

Δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν να διαλύσουν τις συμπλοκές και στην προσπάθεια του άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν δυο οπαδούς, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ δεκάδες είναι οι οπαδοί και οι αστυονομικοί που τραυματίστηκαν.

🇭🇷 After derby match between Dinamo Zagreb and Hajduk Split, Torcida clashed with police on a highway. Police use guns and two Hajduk fans were injured. So far police arrested 40 members of Torcida Split. Source: https://t.co/m5mWCxnAMF pic.twitter.com/oUFgL3JbU3

Croatia. 21.05.2022

Dinamo Zagreb - Hajduk Split.



After the match, there was a massive fight between Torcida and police on the A1 motorway between Zagreb and Split, when around 1,600 Hajduk fans were returning home. The police shot 2 hooligans. Their lives are not in danger. pic.twitter.com/ugnvOPYNna