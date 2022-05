Οπαδός της Ρασίνγκ Κλουμπ πήγε στο γήπεδο για τον ημιτελικό Κυπέλλου Αργεντινής κόντρα στη Μπόκα Τζούνιορς, έχοντας μαζί του το... κρανίο του παππού, ο οποίος σύμφωνα με τον εγγονό του «θα ήθελε να ήταν στο γήπεδο».

Το προηγούμενο Σάββατο (14/5) η Ρασίνγκ Κλουμπ αντιμετώπισε τη Μπόκα Τζούνιορς για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Αργεντινής και ένας πιστός οπαδός της πρώτης έγινε viral για έναν... μακάβριο λόγo. Ο Γκαμπριέλ Αράντα μπήκε στο γήπεδο «Ciudad de Lanús», έχοντας μαζί το... κρανίο του παππού του, ο οποίος τον έκανε να αγαπήσει τη Ρασίνγκ και μάλιστα το φίλησε πριν το ματς.

Φυσικά ο Αράντα δεν θα μπορούσε να περάσει... απαρατήρητος. Ένας δημοσιογράφος του ESPN τον ρώτησε για το κρανίο και αυτός απάντησε: «Είναι ο παππούς μου, ο Βαλεντίν Αγκιλέρα, ένας οπαδός της Ρασίνγκ μέχρι τον θάνατο του. Η Ρασίνγκ είναι η αγάπη μου και η αγάπη του παππού μου. Θα ήθελε να βρίκσεται εδώ», ενώ σε ερώτηση για το πως κατάφερε να μπει στο γήπεδο με ένα κρανίο απάντησε: «Το πέρασα με την πίστη». Για την ιστορία το ματς ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και η Μπόκα Τζούνιορς προκρίθηκε στα πέναλτι (6-5).

NOT EVEN DEATH WILL SEPARATE THEM! This Racing fan took the skull of his grandfather to see the semifinal against Boca for the #CopaDeLaLiga. @SC_ESPN pic.twitter.com/ShfjFNQYD9