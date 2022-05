O επιθετικός της Μόγκρεμπ, Χαμζά Χανούρι έκανε σεξιστική ανάρτηση στα Social Media με στόχο τη γυναίκα διαιτητή που τον απέβαλε, ανεβάζοντας φωτογραφία μιας... κουζίνας.

Η Μπούχρα Καρμπούμπι το Σάββατο (14/5) έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο του αραβικού κόσμου, καθώς διηύθυνε τον τελικό του Κυπέλλου Μαρόκου ανάμεσα στη Φαρ Ραμπάτ και τη Μόγκρεμπ. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης η «ρεφ» μετά από παρέμβαση του VAR, απέβαλε τον επιθετικό της Μόγκρεμπ, Χαμζά Χανούρι για σκληρό φάουλ στον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος είχε βγει από την εστία του για να διώξει τη μπάλα και εν τέλει η ομάδα του Μαροκινού επιθετικού ηττήθηκε με 3-0.

Ο Χανούρι ανέβασε στα Social Media σεξιστική ανάρτηση, στοχοποιώντας την Καρμπούμπι, με φωτογραφία κουζίνας, και το σαφές υπονοούμενο ότι εκεί θα έπρεπε να είναι η διαιτητής και όχι στο γήπεδο...

