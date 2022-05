Βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του και παίζοντας στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε ο RvP, ο Σακίλ Φαν Πέρσι υπέγραψε για πρώτη φορά επαγγελματικό συμβόλαιο με την Φέγενορντ!

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είχε ξεκινήσει από τα παιδικά τμήματα της Εξέλσιορ, μετακινήθηκε στην Φέγενορντ για τα εφηβικά και από εκεί... ξεπετάχτηκε φτάνοντας μέχρι και την πρώτη ομάδα το 2001.

Τώρα πλέον είναι βοηθός προπονητή στο κλαμπ του Ρότερνταμ, απολαμβάνει τις προσπάθειες του γιου του στα τμήματα υποδομής και πόζαρε περήφανος δίπλα του, με την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου από τον 15χρονο, Σακίλ.

Ο τελευταίος έχει σκοράρει 12 φορές φορές με το τμήμα κ-16 και τώρα έγινε επαγγελματίας έχοντας δεσμευτεί με την ομάδα μέχρι και το 2025.

Writing his own chapter in 🔴⚪⚫ ✍️ Congrats on your first contract, Shaqueel van Persie! #VarkenoordView

Robin van Persie's son, Shaqueel van Persie has signed his first professional contract at Feyenoord until June 2025. He is 15-years old. pic.twitter.com/rnK84yvrm4