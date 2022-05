Ο Ταξιάρχης Φούντας συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο MLS με τη φανέλα της DC United, καθώς αυτή τη φορά πέτυχε ακόμη ένα γκολ και έφτασε τα πέντε τη φετινή σεζόν.

Ο 26χρονος Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός συνεχίζει τις κορυφαίες εμφανίσεις στο MLS. Αυτή τη φορά στον αγώνα της DC United με την Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ σκόραρε και βοήθησε την ομάδα του να πάρει μία σημαντική εκτός έδρας ισοπαλία.

Συγκεκριμένα, ο Ταξιάρχης Φούντας σκόραρε λίγο πριν το ημίχρονο με εξαιρετικό πλασέ, μειώνοντας σε 2-1 για την ομάδα του. Με αυτόν τον τρόπο έφτασε και τα πέντε τέρματα στο MLS, έχοντας μάλιστα και μία ασίστ.

🚕 Massive goal just before the break!@T_Fountas scores his FIFTH of the season 🔥#VamosUnited | #MIAvDC pic.twitter.com/YcHcefviIy